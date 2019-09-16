» «كلوب» يرفض تجديد تعاقده مع ليفربول لهذا السبب

16 سبتمبر 2019 - 06:38 م

تحدث مارك كوسيكي، وكيل أعمال مدرب ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، عن مستقبل موكله مع الريدز خلال المرحلة المقبلة.

ويمتد تعاقد كلوب، مع ليفربول الإنجليزى حتى يونيو 2022، إلا أن إدارة ليفربول تخطط لتجديد تعاقدها مع المدرب الألماني.

وقال كوسيكي: "كلوب يشعر بالسعادة في ليفربول لكنه لن يجدد تعاقده مع ليفربول بسبب حالة الطقس داخل إنجلترا"، وفقًا لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف : "سننتظر وسنرى كيف ستدار الأمور، خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحديد مستقبل كلوب".