» بالصور..ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث مروع

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المصريون

الاهلى

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تعرضت إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا لحادث مروع بسيارتها ونشرت صورة سيارتها بعد الحادث وهى محطمة بعد أن أنقذتها العناية الالهية.

واكتفت إيمي بالتعليق قائلة : "الحمدالله" وظهرت في الصورة سيارتها وهى محطمة من الجزء الأمامي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع النجم حسن يوسف.

مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" والنجم "طلعت زكريا"، والمطرب "شعبان عبد الرحيم"، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.

وتشارك الفنانة إيمي طلعت زكريا حاليا في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.

شاهد..

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الحمد لله

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