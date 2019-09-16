» رسميًا.. بيراميدز يضم نجم الأهلي

16 سبتمبر 2019 - 06:53 م

نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد حمودي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز

وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحله

وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق مؤكدا عن ثقته الكامله في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبله