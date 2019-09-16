» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ

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هيفاء وهبى

محمد فضل- متابعات

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انسحاب

هيفاء وهبي

تمثيل

أحمد داوود

وضع الممثل أحمد داوود، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في ورطة، بعدما كان من المقرر أن يشاركها بطولة أحدث أفلامها السينمائية.

قرر الممثل المصري، أحمد داوود، الانسحاب بشكل مفاجئ من بطولة فيلم "حجر الإسكندر"، الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي إلى جانب الممثل المصري، أحمد الفيشاوي.

وجاء انسحاب أحمد داوود من الفيلم، لانشغاله بعمل فني آخر لم يكشف تفاصيله، بحسب مجلة "لها".

وتسبب انسحاب داوود في ورطة، إذ يبحث مخرجه محمد حماقي، حاليا عن فنان بديل له في أقرب وقت، خاصة وأن دوره يحتاج تحضيرات قبل التصوير.

وكان أحمد الفيشاوي قد شارك قبل أيام عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بهيفاء وهبي وأحمد داوود، من أول يوم بروفات لفيلم "حجر الإسكندر".

وكان فيلم "حجر الإسكندر" يحمل عنوان "عقد الخواجة".

ويعد فيلم "حجر الإسكندر" هو ثالث تجارب هيفاء وهبي السينمائية، بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي وأحمد داوود شاركا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2019.


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