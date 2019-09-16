» رسميًا.. المصري يضم «ميسي» 3 سنوات

16 سبتمبر 2019 - 08:07 م

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع أحمد عادل الشهير بـ«ميسي» لاعب الزمالك السابق، لمدة 3 سنوات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري في حضور المهندس عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات.

وأكد أن التعاقد مع «ميسي» البالغ من العمر 22 عامًا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب جاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفني للمصري والذي قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للفريق الأبيض.