» الأهلي يدعم «مؤمن زكريا» في حفل تكريم الأبطال

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المصريون

الاهلى

الخطيب

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأحمر، خلال حفل التكريم الذي أقامه الليلة في مدينة نصر؛ لتكريم أبناء النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات إفريقية وعربية وقارية.

وتضمن الحفل رسالة دعم من مجلس الادارة لـ«مؤمن زكريا» حيث تم عرض فيديو يتضمن أغنية تحفيزية خاصة مهداة للاعب، مع عرض لقطات من الأهداف والتدريبات التي شارك فيها.

وخلال عرض الفيديو والأغنية حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس على الوقوف ؛ تحية ودعما لـ«مؤمن زكريا» الذي يسافر خلال الأيام المقبلة في رحلة علاجية لألمانيا.


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