  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:03 م
بحث متقدم
ارشيفية

علماء مصريون توفوا فى «ظروف غامضة».. وأصابع الاتهام تتجه إلى «الموساد»

ارشيفية

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

السيسي

«السيسي» يزف بشرى سارة للمصريين

أرشيفية

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن هجمات «أرامكو»

أرشيفية

رحلة «التوك توك» من المهد إلى اللحد.. الحكومة تنهى الفوضى

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا يُحزن المصريين

الأرز المصري

مصر تكتفي ذاتيًا من الأرز والكيلو بـ8 جنيهات فقط

أرشيف

«السناتر».. كاملة العدد.. والمدارس خارج الخدمة

السودان

إجراءات عقابية عاجلة ضد السوريين بالسودان

زفاف منافسة بوتين

بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية

بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية

عرب وعالم

زفاف منافسة بوتين
زفاف منافسة بوتين

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي

#

بيان سعودي إماراتي ناري بعد شائعات الخلاف بينهما

#

إيفانكا ترامب للسعودية: نتطلع للمزيد

#

تركيا تعلق على أزمة شاحناتها العالقة على حدود السعودية

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى القرآن الكريم للرد على سؤال بشأن الهجمات التي تعرضت لها منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية مؤخرًا.

جاء هذا خلال القمة الثلاثية التي جمعته مع أردوغان وروحاني في أنقرة حول التسوية السورية.

وحول رده على سؤال حول الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد بها السعودية، بعد الهجمات قال: «علي هنا أن أستشهد بالقرآن الكريم أيضا الذي يدعو إلى الدفاع عن النفس وعدم الاعتداء"، في إشارة منه إلى آية: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ».

وأضاف مازحا أنه على السعودية إذا أرادت الدفاع عن نفسها أن «تحذو حذو إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ إس-300، وحذو تركيا التي اشترت منا إس-400، فهذه الصواريخ وسيلة ناجعة لتأمين وحماية أي بنى تحتية من أي اعتداء وهجوم جوي».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات
» وديًا.. الإٍسماعيلي يهزم الساحل السعودي برباعية
» تعليقات غير مسبوقة من قطر عن استهداف أرامكو
» تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة
» الأهلي يدعم «مؤمن زكريا» في حفل تكريم الأبطال
» بالفيديو.. «بوتين» يلجأ للقرآن للرد على سؤال بشأن السعودية
» رسميًا.. المصري يضم «ميسي» 3 سنوات
» فنان مصري ينسحب من التمثيل أمام هيفاء وهبى بشكل مفاجئ
» السد القطري يتخطى النصر السعودي إلى نصف نهائي أبطال آسيا
» بالصور..ابنة طلعت زكريا تتعرض لحادث مروع
» رسميًا.. بيراميدز يضم نجم الأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية