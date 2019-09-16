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ارتفاع جديد لأسعار الذهب يصل إلى 7 جنيهات

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بقيمة 7 جنيهات في مصر، مع صعود سعر أوقية الذهب اليوم من 1488 إلى 1507 دولاراً، بعد مخاوف بشأن بطء الاقتصاد العالمي.

وشهد سعر الذهب في مصر زيادة بقيمة 7 جنيهات، مرتفعا من 683 إلى 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر، مع توقعات بتغيرات أخرى في الأسعار.

سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة:

عيار 18 سجل 591 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 792 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5520 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1507 دولار.

ويشار إلى أنه لا يمكن التوقع بمستقبل سعر الذهب في مصر، سواء هبوطًا أو ارتفاعًا بحسب المتعاملين في سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب في مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتي ترتبط بالتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ويرى خبراء الذهب، أن السوق المصري، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مبيعات الذهب.

كما يشهد سعر الذهب في مصر تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين في سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى آخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.


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