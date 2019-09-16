الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في البنك الأهلي المصري إلى 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

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