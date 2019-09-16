رئاسيات تونس.. تقدم سعيد والقروي بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات

16 سبتمبر 2019 - 10:43 م

أظهرت نتائج رسمية جزئية لانتخابات الرئاسة التونسية تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات.



جاء ذلك في إحصائيات رسمية أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، بمركزها الإعلامي بالعاصمة تونس.



وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمئة، ومرشح حزب "قلب تونس" القابع في السجن بتهم "فساد" القروي على 15.4 بالمئة، ومرشح حركة النهضة مورو على 13 بالمئة من الأصوات.



وأكدت الهيئة، خلال المؤتمر نفسه، أن الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية سيكون، الثلاثاء، عند الساعة 12 منتصف النهار بالتوقيت المحلي (11: 00 تغ).



وهذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

