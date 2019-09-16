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ترامب يرجح مسؤولية إيران عن هجمات "أرامكو"

عرب وعالم

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رجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن إيران ربما كانت مسؤولة عن الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية، لكنه أكد أنه "لا يريد خوض حرب".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال استقبال ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض، حسب وكالة "أسو شيتدبرس" الأمريكية.
وقال ترامب "يبدو أن" إيران مسؤولة عن الهجمات على أرامكو في السعودية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تبحث في خيارات انتقامية حتى يكون لديه "دليل قاطع" على أن إيران مسؤولة.
ومع ذلك، أخبر ترامب المراسلين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة "مستعدة" إذا كانت الهجمات تستدعي الرد.
وأردف: "لا نريد حربًا مع إيران رغم أن لدينا أفضل الأسلحة في العالم".
وتابع: "واشنطن تريد أن تعرف بشكل مؤكد من يقف وراء الهجوم.. وسنكشف قريبًا مصدر الهجوم على المنشآت النفطية السعودية".
وأشار إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ومسؤولين آخرين (لم يسمهم) سيزورون السعودية قريبًا لبحث الملف الإيراني، دون الإشارة إلى موعد محدد.
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.
واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء السبت، إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية، مشككًا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين جاء من اليمن.
وفي وقت سابق الإثنين، نفت الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية، وأكدت أنها "لا أساس لها" و"تعبر عن الفشل".

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