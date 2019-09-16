أخصائية نفسية لـ«الأمهات»: "أرجوكم لا تفعلوا هذا الأمر"

16 سبتمبر 2019 - 10:40 م

خصص الإعلامي عمرو عبدالحميد، الفقرة الحوارية من برنامجه «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، الليلة، للحديث عن بداية الفصل الدراسي الجديد، تحت عنوان «أول يوم دراسة.. بدايات الفرح والقلق»، واستضاف فيها الإعلامي، الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال.



قالت الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال، إن اليوم الأول في الدراسة يشعر الأطفال بالخوف نتيجة الانفصال عن الأم والبيت وعن دائرة حياته الصغيرة، خصوصًا لو لم يكن هذا الطفل في الحضانة، حيث إن الحضانة تُعد عالم للطفل، بينما المدرسة عالم كبير له.



وأضافت «حسن»، :«الطفل يقعد يقول لنفسه، أنا رايح فين، أنا هسيب ماما وبابا وهروح فين، بس خبرة بقى الحضانة بتفيده جدًا، أحسن ما يروح مرة واحدة من البيت للمدرسة بتبقى صعبة جدًا»، موضحة في الوقت ذاته أن هناك سيدات تّنهار أمام المدرسة في أول يوم دراسي لأنها لم تتعود على ابتعاد طفلها عنها، ومن الممكن أن تدخل معه حتى الفصل والجلوس معه أيضا.

وتابعت :«فيه مدارس بقى بتعمل حفلات، عشان الأطفال ميخافوش، بس ياريت الأمهات متروحش مع الأطفال لحد الفصل وتقعد معاه، لأن ده بيخلي الطفل متعود على كده، ويقعد يعيط ممكن لمدة اسبوع أو شهر»، مناشدة الأمهات بالذهاب مبكرًا للمدارس لأخذ ابنائهم وخاصة في أول العام الدراسي.

