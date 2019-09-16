عمرو أديب: "الإخوان لما فشلوا جابوا زعيم من الكباريه"

16 سبتمبر 2019 - 11:10 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، صورًا لحسابات مزيفة من أكثر من دولة تهاجم مصر ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أن هناك حسابات منهم تم فتحها في سبتمبر الجاري منذ ظهور المقاول الهارب محمد علي.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هناك أشخاص من مصلحتها ان يستخدموا شخص مثل المقاول محمد علي، مؤكدا: "لكي يحققوا من وراءه اللي هما عاوزينه بضرب الدولة المصرية والجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي".

