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عمرو أديب: "هذا الأمر الخطير لن يمر مرور الكرام"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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رد قاسٍ من إعلامية استفزها "أديب" على الهواء

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي وقع في معملين لشركة أرامكو السعودية شرق المملكة، قائلا: "لن يمر مرور الكرام".
وأضاف "أديب"، خلال برنامجه اليومي "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الاثنين، أن هذه الهجمات لم تأتِ من اليمن، ولكنها إما جاءت من العراق أو عن طريق البحر.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الساعات القادمة، ستحمل رد فعل أمريكي تجاه العملية.




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