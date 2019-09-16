ياسر رزق: السيسى يختلف عن رؤساء مصر السابقين لهذا السبب

16 سبتمبر 2019 - 11:30 م

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يختلف عن سابقيه، حيث لا يوجد أحد يتحدث باسمه.

وتابع رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «كل الإعلاميين رجال ثورة 30 يونيو، ويعتبرون أنهم لهم جزء في الرئيس السيسي مثل باقي أفراد الشعب، وهذه ليست ظاهرة سلبية».

وطالب رزق بإعادة منصب وزير الإعلام، قائلاً: «دوره لن يصطدم مع المجلس الأعلى للإعلام، كونه يضع الإستراتيجية الإعلامية للدولة»، معلقًا: «الآن الرئيس السيسي هو وزير إعلام الدولة، وهو الذي يتحدث عما يجري بمصر».

وأردف: «الرئيس يتدخل دائمًا في المؤتمرات كونه يرى أن التصريحات الفنية للمسئولين لا يمكن أن تصل للإنسان العادي».







