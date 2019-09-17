حلمي طولان يفتح النار على اتحاد الكرة .. لهذا السبب

17 سبتمبر 2019 - 12:18 ص

نفى حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، ما تردد حول ترشيح اسمه لتولي القيادة الفنية لنادي المصري، حال اختيار إيهاب جلال، مديرا فنيا لمنتخب مصر.



وقال طولان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الكرة بمصر تدار بعشوائية ويجب أن يكون هناك خططا بديلة»، مطالبا بإسناد مهام إدارة الكرة بمصر لأشخاص محترفة – على حد تعبيره.



وتابع: «يجب أن يكون اختيار المدرب مقنع للجماهير والإعلام والمهتمين»، متسائلاً: «هل ينفع أجيب ابني يختارني أو يقيمني».

