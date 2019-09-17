ياسر رزق: الدولة المصرية كانت على شفا الإنهيار

17 سبتمبر 2019 - 12:22 ص

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الدولة المصرية كانت على شفا الانهيار في بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.



وأضاف خلال لقاء إعلامي: «الرئيس السيسي بدأ مرحلة ترسيخ أعمدة الدولة، مرورا بالإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم، والبرامج الصحية».



وتابع: «مصطلح الإصلاح السياسي لا يعني مصالحة مع القتلة ومسممي عقول الجماهير»، معلقا: «من المستحيل التصالح مع الإخوان.. والشعب لن يسمح بعودتهم».

