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محمد علي

"المقاول الهارب" يسب والده ويهدد بضربه بـ"الحذاء"

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"المقاول الهارب" يسب والده ويهدد بضربه بـ"الحذاء"

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محمد علي
محمد علي

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، صورًا لحسابات مزيفة من أكثر من دولة تهاجم مصر ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أن هناك حسابات منهم تم فتحها في سبتمبر الجاري، أي منذ ظهور المقاول الهارب محمد علي.
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، رسالة من والدة الهارب محمد علي، جاء فيها: "ازيك يا محمد يارب تكون ببرشلونة، بس خليك فاكر دعوة من أمك تطيرك، إنت هربان يا محمد، هربت عشان حسيت إن مالكش قيمة هنا، ابعت لأولاد إبراهيم حقهم، وابعت ليا حقي.. يمكن ربنا يغفرلك، الله يخربيتك اعرف إن في ربنا".
واستعرص "أديب"، رسالة صوتية للمقاول الهارب محمد علي لوالده يتوعده فيها بـ "ضربه بالجزمة".
وعقب "أديب"، ساخرًا، "عايزين نعرف الزعيم الجديد بتاعنا.. ده نوع جديد من الزعماء هنطلع وراه ميدان التحرير بزجاجة ويسكي وترمس".
وسخر "أديب"، بعد عرض صور لأول مرة للمقاول الهارب محمد علي وهو في ملهى ليلي في أسبانيا، "قائدا ثورتنا نغش.. ده الراجل أعد في أسبانيا بيعاني، والبلد طالعة من كبده، وبيحاول يوطد علاقتنا بأسبانيا، ودول شرق البحر المتوسط.. إنت بتجيب الفلوس منين يا محمد"، منوها بأن صديقة محمد علي الجديدة ابنة طبيب شهر وتبلغ 25 عام.
وأكد أن نسبة مشاهدة فيديوهات محمد علي الأخيرة لم تعد كبيرة، معقبا: "الإخوان لما فشلوا جابوا زعيم من الكباريه.. ده عته".


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