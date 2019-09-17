ترامب: لا أظن الوقت مناسبًا لزيارة كوريا الشمالية

17 سبتمبر 2019 - 12:59 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا يرى الوقت مناسبا لزيارة كوريا الشمالية، دون استبعاد حدوث ذلك مستقبلا.

و كانت صحيفة كورية جنوبية ذكرت في وقت سابق إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، كان قد وجه دعوة لترامب لزيارة بيونج يانج، أغسطس الماضي.

وسأل صحفيون في البيت الأبيض ترامب عما إذا كان تلقى دعوة في هذا الصدد، فرد قائلا: «لا أريد التعليق على ذلك».



ولدى سؤاله عن استعداده الذهاب إلى كوريا الشمالية، أجاب: «ربما لا، لا أظن الأجواء مناسبة، لا أظنني مستعدا لذلك، قد يتطلب الأمر بعض الوقت».



والتقى ترامب وكيم 3 مرات منذ يونيو 2018 للتفاوض حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية في مقابل تخفيف العقوبات.



وتوقفت المفاوضات بعد القمة الثانية في فيتنام، فبراير الماضي، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق.

