  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
علي جمعة

على جمعة لـ"متصل": أبوك هيروح النار

طبيب

الكويت.. طبيب تجميل يهتك عرض سيدة أمريكية في عيادته

محمد فضل

عضو جديد بـ "الجبلاية" يهدد بالاستقالة

الوليد بن طلال

فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

ارشيف

اتهامات لإسرائيل.. انفجارات عنيفة تضرب حدود العراق مع سوريا

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير: "كل التحية لصاحب هذه الفكرة"

بقيق

بعد أرامكو.. دعوات لتجنيد إجباري للنساء في السعودية

محمد علي

والدة محمد على توجه رسالة له: "الله يخرب بيتك"

سيف القذافي

صحفي إسرائيلي يواجه سيف القذافي بهذا الأمر

الرئيس حسن روحاني

الرئيس الإيراني يعلق على استهداف أرامكو السعودية

خبر سار من «الجبلاية» لـ«قضاة الملاعب»

الرياضة

جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"
جمال الغندور: "كان ناقص يضربوه قلمين"

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

طلب مهم من «الجبلاية» لأندية الدورى

#

أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى

#

حقيقة وفاة نجم منتخب المغرب

#

المغرب يعلن نبأ سارًا لمواطنيه

استقرار

الجنيه

الولار

زف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، خبرًا سارًا لجميع الحكام بصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة فى كل المسابقات قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتى قرار "الجبلاية" أملاً فى خلق دوافع ومؤشرات لموسم تحكيمى مختلف للحكام الذين سينالون كل الاهتمام من المنظومة.

جدير بالذكر أن اللجنة تبحث هذه الأيام لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر لها الجمعة باستاد الجيش برج العرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت
» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج
» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل
» رسالة مهمة من «حمودى» لجماهير الأهلى
» طلب مهم من «الجبلاية» لأندية الدورى
» الإمارات.. طفلة تقاوم متحرشًا بشجاعة والسلطات تتحرك
» لهذا السبب.. "المعلم" غضبان
» مذيعة تهاجم معجبة تكلمت عن حملها من فنان شهير
» جدل بسبب زواج طفلة قناة "طيور الجنة" وإنجابها
» زكي: ميتشو مرعوب مما سيفعله "فايلر"
» الخطيب: رينيه فايلر يجهز مفاجأة مزلزلة للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية