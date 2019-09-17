فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

متابعات-علا خطاب
شارك الفنان راشد الماجد، متابعيه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بمقطع فيديو له، وهو في ضيافة الأمير الوليد بن طلال، عقب توقيع عقد انضمامه لشركة روتانا.
ووجه الفنان راشد الماجد، الشكر للأمير الوليد على استضافته، فيما رد الأمير: "الله يحييك.. هذا محلك.. وروتانا محلك "، كما أكد "الماجد" أن لديه أهدافًا وطموحات كبيرة ويطمح لكتابة رحلة نجاح جديدة.
شكراً سمو الأمير الوليد بن طلال على حسن الضيافة والتكريم— راشد الماجد (@RashedTV) September 16, 2019
?? ???? ??????@Alwaleed_Talal @salhendi @RotanaMusic pic.twitter.com/dh7RqDqwt0
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