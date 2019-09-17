اتهامات لإسرائيل.. انفجارات عنيفة تضرب حدود العراق مع سوريا

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وكالات- سارة أشرف

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تمهيد فراش الصفعة

استهدفت غارة جوية مواقع عسكرية بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا، في منطقة البوكمال، وفقًا لما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا لوسائل إعلام في البلدين فإن القصف استهدف مراكز عسكرية تابعة "للقوات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العرق وسوريا"، لافتة إلى أن الإعلام العراقي نسب الهجوم إلى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن "عمليات القصف التي حدثت في منطقة البوكمال السورية، جاءت بعد أسبوع على مقتل 21 شخصًا في انفجار مستودع أسلحة يستخدمه الحشد الشعبي التابع لإيران، في محافظة الأنبار العراقية".

وأضافت "هآرتس" أن "وسائل الإعلام العربية لم تذكر من المسؤول عن ذلك، لكن الحادث مرتبط بالهجمات الأخيرة في البلاد، والتي نسب بعضها إلى إسرائيل".

من جهة أخرى، نقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "دوي انفجارات عنيفة سمع في منطقة البوكمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق"، مضيفًا أن "القوات الأمنية العراقية اتخذت إجراءات مشددة على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا من أي طارئ".

يذكر أن فصائل عراقية مسلحة تعرضت للقصف في التاسع من أيلول الجاري، داخل الحدود السورية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.


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