  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
علي جمعة

على جمعة لـ"متصل": أبوك هيروح النار

طبيب

الكويت.. طبيب تجميل يهتك عرض سيدة أمريكية في عيادته

محمد فضل

عضو جديد بـ "الجبلاية" يهدد بالاستقالة

الوليد بن طلال

فنان شهير برفقة الأمير الوليد بن طلال.. لهذا السبب

ارشيف

اتهامات لإسرائيل.. انفجارات عنيفة تضرب حدود العراق مع سوريا

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير: "كل التحية لصاحب هذه الفكرة"

بقيق

بعد أرامكو.. دعوات لتجنيد إجباري للنساء في السعودية

محمد علي

والدة محمد على توجه رسالة له: "الله يخرب بيتك"

سيف القذافي

صحفي إسرائيلي يواجه سيف القذافي بهذا الأمر

الرئيس حسن روحاني

الرئيس الإيراني يعلق على استهداف أرامكو السعودية

بعد أرامكو.. دعوات لتجنيد إجباري للنساء في السعودية

الحياة السياسية

بقيق
بقيق

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»

#

بعد "البلوك".. أصالة تحرج أحلام في السعودية

#

سعوديون يطالبون بحظر "PUBG"

#

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

السعودية

ال الشيخ

أرامكو

بقيق

التجنيد الأإجباري

دعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ بضرورة فرض التجنيد الإجباري في السعودية على الرجل والنساء بعد استهداف حقل بقيق، والذي اعتبره نقطة فاصلة في تاريخ المملكة.

وأكد آل الشيخ أن الهجوم الإرهابي المدعوم وربما القادم من إيران على بقيق هو نقطة فاصلة في تاريخ المملكة، فأصبح هناك تاريخ ما قبل اعتداء بقيق، ومرحلة ما بعد اعتداء بقيق.

وأضاف آل الشيخ في مقال له  أن الفرس الإيرانيين أظهروا عداوتهم لنا بشكل صارخ وفاضح، وضربونا في صميم اقتصادنا، واقتصاد العالم الحر على اعتبار أن النفط السعودي هو شريان الاقتصاد العالمي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال.

وتابع قائلا: من مقتضيات حقنا أن يأتي على رأس أولوياتنا التصدي لهذا التحدي بقوة السلاح من خلال الاعتماد على أنفسنا أولاً.

وأضاف: لهذا فإنني أدعو مباشرة وبكل وضوح إلى إقرار نظام التجنيد الإجباري ، منوها أن هذا التجنيد لا يقتصر على الذكور فقط، وإنما يجب أن يشمل النساء.

وشدد في حديثه أننا أمام عدو خبيث حقيقي لوطننا، يتربص بنا، ويعمل على تحقيق أهدافه لإسقاطنا، وقد حقق كثيرًا من النجاحات على الأرض للأسف؛ فاستولى على العراق التي يديرها كما يدير المالك أملاكه الخاصة، وعلى سوريا مستغلاً التباين الطائفي بين قيادته وشعبه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت
» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج
» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل
» رسالة مهمة من «حمودى» لجماهير الأهلى
» طلب مهم من «الجبلاية» لأندية الدورى
» الإمارات.. طفلة تقاوم متحرشًا بشجاعة والسلطات تتحرك
» لهذا السبب.. "المعلم" غضبان
» مذيعة تهاجم معجبة تكلمت عن حملها من فنان شهير
» جدل بسبب زواج طفلة قناة "طيور الجنة" وإنجابها
» زكي: ميتشو مرعوب مما سيفعله "فايلر"
» الخطيب: رينيه فايلر يجهز مفاجأة مزلزلة للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية