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فيديو نادر لدنيا سمير غانم يثير ضجة

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دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

متابعات-علا خطاب

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دنيا سمير غانم

ماسبيرو زمان

تداول مقطع فيديو نادر للفنان سمير غانم، هو وابنته الكبرى، دنيا، وهي بعمر الـ 5 شهور، حيث نشرت قناة ماسبيرو زمان  على موقع الـ"يوتيوب" مقطع فيديو من إحدى اللقاءات التلفزيونية القديمة للفنان سمير غانم.

وتحدث سمير غانم في مقطع الفيديو إلى الجمهور عن إنه رزق بطفلته الأولى "دنيا" منذ 5 شهور وكان يرغب في تقديمها إليهم ورؤيتها.

وأشار إلى إنه يرى فيها أنها ستكون كوميديانة كبيرة بعد موقف حدث منها بعد ولادتها عندما كان يداعبها فضربته بيدها على خده.

وحاول الفنان سمير غانم إجراء حوار قصير مع طفلته " دنيا" أمام الكاميرا إلا أنها لم تستجب.

واختتم اللقاء بقوله ساخرا : ”هي عايزة تسمع حتة من الأطلال” .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على مقطع الفيديو والتي جاءت تعليقاتهم بأن توقعات سمير غانم كانت في محلها، إذ كبرت ابنته دنيا سمير غانم وأصبحت فنانة كوميدية فعلا.



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