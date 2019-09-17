  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:41 م
بحث متقدم
تفجير

مقتل وإصابة 55 شخصًا في تفجير انتحاري

تميم بن حمد آل ثاني

قرار فريد من نوعه لدولة خليجية بشأن الوافدين

ارشيف

هروب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر صحفي.. ما الأمر

القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

إطلاق القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

ارشيف

مفاجأة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

صورة من الفيديو

محمد على داخل ملهى ليلى.. وتعليق ناري لأديب

مؤمن زكريا

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض"

الزوجة والأم

القصة الكاملة.. يحرق زوجته وأمها وثلاثة أطفال

حكم المحكمة

إحالة شقيق بطرس غالي للمحاكمة في تهريب الآثار

عزت أبو عوف

شقيقة "أبو عوف" تكشف لأول مرة وصيته الأخيرة قبل وفاته

أمر بضبط قنصل إيطاليا السابق ووضعه على قوائم الترقب

الحياة السياسية

القبض
القبض

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

#

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

#

تعرف على قائمة جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة

#

" جمعة": أمر بسيط عند الأكل يجعلك بمنزلة الصائم الصابر

أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، لاديسلاف أوتكر سكاكال، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وذلك لاتهامه بمحاولة تهريب آثار.
وإلى جانب سكاكال، أمر النائب العام بإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، للاشتباه بتورطهم بمحاولة تهريب 21855 قطعة أثرية ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو.  

وكانت مصر قد استردت الآثار المضبوطة أوائل يوليو 2018، عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن التحقيقات توصلت إلى أن القنصل الهارب هو من قام بـتهريب القطع الأثرية المضبوطة من ميناء الإسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسؤول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها.

وأوضح البيان أن ذلك تم بمساعدة مواطنين مصريين، تم ضبطهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وبتفتيش مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة، تم ضبط العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية إلى الحضارة المصرية القديمة، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزنة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"
» أحلام تهدد جمهورها: "اللي هتقول فوتوشوب ياويلها"
» أول الغائبين عن الأهلى أمام الزمالك بالسوبر
» " الكشري بالعيش".. أضرار خطيرة لوجبة المصريين الأولى
» أسرار تكشف لأول مرة عن عدد أزواج فنانة شهيرة
» رسالة ريم البارودي لنجل فنان شهير تثير الجدل
» فيديو نادر لدنيا سمير غانم يثير ضجة
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد
» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت
» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج
» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية