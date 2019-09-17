إحالة شقيق بطرس غالي للمحاكمة في تهريب الآثار

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قررت النيابة العامة إحالة بطرس بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، إلى محكمة الجنايات في قضية تهريب آثار لإيطاليا.

وقالت مصادر قضائية، حسب صحيفة "الوطن"، إنه تم إلغاء قرار إخلاء سبيل بطرس بطرس غالي الذي أصدرته محكمة الجنايات، بعد أن استأنفت النيابة على القرار وتم قبول استئنافها وإلغاء إخلاء سبيله.


وأضافت المصادر أنه تم إحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية بينهم شقيق وزير المالية الأسبق وقنصل إيطالي سابق يدعى "أوتكر سكاكال" بعد أن انتهت التحقيقات إلى أنهم من قاموا بتهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا عبر حاوية ديبلوماسية.


وأمر النائب العام بضبط وإحضار القنصل الإيطالي السابق مع إدراج اسمه بقوائم المطلوبين على النشرة الحمراء "الإنتربول".

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