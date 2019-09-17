» أول الغائبين عن الأهلى أمام الزمالك بالسوبر

17 سبتمبر 2019 - 12:45 م

أصبح اللاعب رامى ربيعة، لاعب الأهلى أول الغائبين عن لقاء القمة المقبل ببطولة كأس السوبر والمزمع إقامته الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

يأتى ذلك بعدما أخبر الجهاز الطبى، أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التى اشتكى منها الفترة الماضية، التى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى.

اشتكى اللاعب من شد بالعضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام "اطلع برة" بطل جنوب السودان فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، وخضع بعدها لبرنامج علاجى وتأهيلى.