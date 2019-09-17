  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:38 م
بحث متقدم
تميم بن حمد آل ثاني

قرار فريد من نوعه لدولة خليجية بشأن الوافدين

ارشيف

هروب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر صحفي.. ما الأمر

القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

إطلاق القمر الصناعي "مارسكيوب-1"

ارشيف

مفاجأة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

صورة من الفيديو

محمد على داخل ملهى ليلى.. وتعليق ناري لأديب

مؤمن زكريا

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض"

الزوجة والأم

القصة الكاملة.. يحرق زوجته وأمها وثلاثة أطفال

حكم المحكمة

إحالة شقيق بطرس غالي للمحاكمة في تهريب الآثار

عزت أبو عوف

شقيقة "أبو عوف" تكشف لأول مرة وصيته الأخيرة قبل وفاته

القبض

أمر بضبط قنصل إيطاليا السابق ووضعه على قوائم الترقب

مفاجأة.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

حسام حسن يوافق على تدريب المنتخب .. وشرط واحد قد يوقف التعاقد

#

فنانة شهيرة: حزينة عليكي يا مصر

#

تعليق ناري لـ تامر أمين على فضيحة المنتخب.. هذا ما قاله

#

فايق: هذه الأسباب الحقيقية لنهاية منتخبنا "المخزية"

مصر

رفع

منشطات

اثقال

قرر الاتحاد الدولى لرفع الأثقال منع لاعبى مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقرر إقامتها بمدينة "باتايا" التايلاندية.

وجاء قرار حرمان ربّاعي مصر من خوض بطولة العالم، من لجنة الجزاءات التى عينها المجلس التنفيذي لاتحاد الدولي للعبة "IMFSP "، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتم رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"
» أحلام تهدد جمهورها: "اللي هتقول فوتوشوب ياويلها"
» أول الغائبين عن الأهلى أمام الزمالك بالسوبر
» " الكشري بالعيش".. أضرار خطيرة لوجبة المصريين الأولى
» أسرار تكشف لأول مرة عن عدد أزواج فنانة شهيرة
» رسالة ريم البارودي لنجل فنان شهير تثير الجدل
» فيديو نادر لدنيا سمير غانم يثير ضجة
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد
» ابنة فنان شهير تتعرض لحادث مروع.. ونشطاء: اتحسدت
» شاب يصطاد مخلوقا غريبا في النرويج
» أول ظهور لأحمد فهمي وهنا الزاهد في شهر العسل

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:24 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية