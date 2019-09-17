» في شهر العسل.. أحمد فهمي يهاجم أحد متابعيه بـ"ألفاظ خارجة"

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الفنان أحمد فهمي
الفنان أحمد فهمي

متابعات-علا خطاب

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احمد فهمي

الفاظ خارجة

كريم فهمي

لم يمر على زواجه من الفنانة هنا الزاهد، عدة أيام، إلا أن الفنان أحمد فهمي أثار  الجدل من جديد، حيث تصدر تريندات "تويتر" بعد الضجة والمشاجرة مع إحدى المتابعات وتلفظه بألفاظ خارجة، وذلك بسبب مهاجمتها ابنتى الفنان كريم فهمى.

وكان قد نشر "كريم" صورة تجمعه بشقيقه أحمد وزوجتيهما وبناته، حيث علقت المتابعة على الصورة قائلة: "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا، بس باين ان شعرهم سلك مواعين".

واستفز هذا التعليق أحمد فهمى ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متفاهما ومتوازنا.

وجاءت أبرز التعليقات التي كتبها المغردون من خلال هاشتاج "أحمد فهمي" مليئة بالسخرية من صاحبة التعليق وداعمة لموقف أحمد فهمي، وقال بعض المتابعين:

"فكككوا من كريم دلوقتي.. احمد فهمي خلص عليها، فرق التربية بيني وبين أخويا الكبير نفس الفرق بين أحمد فهمى وكريم، الناس اللي بتحشر نفسها ف حيات غيرها وتدخل في اللي ملهاش فيه متستاهلش غير رد #احمد_فهمي شابوه بجد".




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