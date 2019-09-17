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بسبب "فستان".. موقف محرج لفنانة شهيرة على المسرح

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كارول سماحة
كارول سماحة

متابعات-علا خطاب

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موقف محرج

مسرح

فستان

كارول سماحة

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، ضجة كبيرة، بعد تعرضها لموقف محرج خلال الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات "مهرجان بكاسين".

 وأظهر مقطع فيديو تداوله عدد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي نزولها عن خشبة المسرح، حيث كانت في حالة تفاعل مع الجمهور الحاضر للحفل.

وكشف المقطع عن عدم استطاعة كارول، الصعود لمسرحِ الحفل مجددًا لسببين هما أن خشبة المسرح كانت عالية إضافة إلى أن الفستان الذي ارتدته أعاقها، وهو ما جعلها تتغلب على هذا الموقف المحرج بطريقة عفوية فقررت الصّعود على ركبتيها، وحرص أحد الحراس الشخصيين على إعانتها للوقوف على المسرح مرة أخرى.

وقدمت "كارول"، لجمهورها باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها محبّوها وهتفوا باسمها للتعبير عن سعادتهم بها حيث احتشد الجمهور حول المسرح للرقص والغناء معها على وقع أغانيها.


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