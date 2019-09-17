هجوم جديد على ريهام سعيد بسبب "صورة"

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

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لم تهدأ حياة الإعلامية ريهام سعيد، حيث تعرضت لموجة جديدة من الهجوم بسبب منشور يتحدث عن التعرض للظلم.

ونشرت "ريهام" عبر حسابها الرسمي على ”إنستجرام” صورة تعبيرية لامرأة مكبوت صوتها داخلها امرأة أخرى ممنوعة من الكلام.

وكُتب على الصورة: "والكاظمين الغيظ.. لن ينسى الله سكوتك عن الكلام، ولا عتبت كتمته، ولا قهرًة لجمته، ولا ألمًا تحملته، فثق بالله واطمئن".

وتلقت "سعيد" هجومًا من متابعيها، مؤكدين أنها من يهاجم الناس ويتلفظ بألفاظ سيئة تسببت في وقف برنامجها لمدة عام.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام كان قد قرر وقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامية لمدة عام؛ وذلك بعد حلقتها المسيئة عن أصحاب السمنة.



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