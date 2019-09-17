رد عنيف من «أحمد فهمي» بسبب صورة من حفل زفافه

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أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد

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لسبب يخصه لم يفصح عنه، أخفى الفنان كريم فهمي، وجه ابنتيه في صورة جمعته بشقيقه الممثل أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، خلال حفل زفافهما مؤخرًا، لكنه جعله يتعرض لانتقادات لاذعة بين متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور "إنستجرام". ?

واحتفى "كريم" بالصورة التي تجمعه بأقرب الناس إليه قائلاً: "اهم ناس ?? مش ناقص غير چميله و ابويا و امي"، غير أنه تفاجئ بإحدى المتابعات تسخر من ابنتيه وتصف شعرهما بـ"سلك المواعين".

وأثار التعليق غضب، كريم، الذي رفض الانجرار للرد عليها بالإساءة قائلاً لها: "هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام عمره ما طلع مني وأنا هحترم أن ليكي اب هيزعل ".

فيما دخل شقيقه أحمد فهمي على الخط والرد بعنف للثأر ممن أهانتهما، قائلاً: "انا مش لاقى (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها أوسخ من رجلي الساعة 3 الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز".

وعلى الرغم من قسوة رد فعله، إلا أن تعليق "أحمد" حظي بإشادة من المتابعين.

من جهته، نشر "كريم"، صورة ثانية لابنتيه، من دون أن يظهر وجههما، وعلق عليها قائلاً: "أحلي و اغلي حاجه في حياتي ملحوظه : السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف و ده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت".

شاهد..


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