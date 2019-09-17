» خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم

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وكالات - الطيب حسين

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خسارة البورصة

البورصة المصرية اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء خسارة بمليارات الجنيهات في نهاية التعاملات.

واختتمت جلسات منتصف الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 10.4 مليار جنيه.

ووصل رأس المال السوقي إلى مستوى 738.709 مليار جنيه، حيث هبط المؤشر الرئيس للبورصة "EGX 30 " بنسبة 1.45%، ليسجل 14752 نقطة.

كما هبط مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI " لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول إلى مستوى 2109 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70 " بنسبة 0.67%، ووصل إلى مستوى 542 نقطة، فيما هبط مؤشر "EGX 100 " الأوسع نطاقا بمقدار 1.61%، مسجلا 1466 نقطة.


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