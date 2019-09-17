» موعد طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

17 سبتمبر 2019 - 05:14 م

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري غدًا الأربعاء والتى تجمع الأهلي والزمالك .

ويواجه الأهلي، بطل الدوري، الزمالك، بطل الكأس، فى الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري.

ويشهد السوبر المصري حضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.