شكري: قادرون على الدفاع عن مصالح السعودية في مواجهة تحدياتها

قال سامح شكري وزير الخارجية المصرية، إن مصر أدانت بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتقف معها في تضامن كامل، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات مرفوضة وتعد خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق القانون الدولي، ولابد أن يتضافر المجتمع الدولي لمؤازرة المملكة وتحديد المسؤول عن هذه الأعمال غير الشرعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير خارجية فرنسا، جون ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، في ختام جلسة المباحثات بقصر التحرير.

وأضاف أنه في نفس الوقت نتابع التطورات القائمة والتوتر ونسعى من خلال التواصل ودعم الجهود التي تبذلها فرنسا ودول أخرى للحد من هذا التوتر ومنع اندلاع صراع مسلح واسع الانتشار سوف يكون له آثار مدمرة على المنطقة بأثرها.

وشدد على أننا قادرون في إطار التضامن فيما بيننا على الحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العربية بما يحقق المصلحة المشتركة، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة ونؤكد دائما أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري والعكس صحيح وسوف نكون متابعين وداعمين للمملكة العربية السعودية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي نعدها أيضا تحديات تؤثر علينا ونتصدى لها.

وأوضح «شكري» أن السلطات السعودية تجري تحقيقات فيما يتعلق بالمسؤولية والمصدر الذي انطلقت منه الهجمة التي استهدفت المنشآت البترولية بالسعودية وبالتأكيد عندما تصل هذه التحقيقات إلى نتيجة سوف يتم تناول هذا الأمر من خلال مسؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية الأطراف الفاعلة في التصدي لأي عمل غير شرعي يتم ومن شأنه أن يزعزع السلم والأمن الدوليين.