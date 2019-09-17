في شهر العسل.. أحمد فهمي يسب إحدى متابعاته بلفظ إباحي

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هنا الزاهد

احمد فهمي

شتائم

كريم فهمي

خرج الفنان أحمد فهمي، عن مشاعره، وقطع شهر عسله من الممثلة هنا الزاهد لثوان، من أجل الرد على معجبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشتائم ثقيلة.

وبدأت القصة عندما شارك الممثل كريم فهمي، صورة له مع زوجته وابنتيهما في حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، مع إخفائه لوجوه الطفلتين بصور "إيموجي"، ما جعل معجبة تسخر من ابنتيه، وتقول إن والدهما يخشى من أن يبرز شعرهما الخشن الأشبه بـ"سلك مواعين".

واضطر كريم فهمي أمام تلك الانتقادات لمشاركة صورة أخرى تجمعه بابنتيه، معلقا عليها: "أحلى وأغلى حاجة في حياتي"، لافتا إلى أن: "الـ"سوشيل ميديا" أصبحت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوي محتاجة تربية للأسف وده اللي شفتوا من بعض التعليقات في الصورة اللي فاتت".

لكن لم يستطع أحمد فهمي الصمت حيال التنمر على شقيقه وابنتيه، ليسارع خلال قضائه شهر عسله، بالرد على المعجبة، ويوجه لها سبابا، قائلا لها: "أنا مش لاقي (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على أطفال يبقى أكيد ريحتها (***) من رجلي الساعة 3 الضهر وأنا لابس جزمة من غير شراب، وفاقدة الأمل إنها تتجوز، بيني وبينك دا أحسن عشان الأشكال دي مينفعش تتكاثر... دا المفروض يعقموهم كمان... أنا طول عمري بقول عندكو حق إني بتعصب زيادة لكن المرة دي مش هسمع حد لما (***) زي دي تكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين".

جدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما الذي حضره العشرات من نجوم السينما المصرية، منذ أيام، وسافرا لقضاء شهر العسل.



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