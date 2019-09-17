حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

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المصريون

سموحة

حسام حسن

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن، لم يغادرا الإسكندرية نهائيًا.

وأضاف عامر، في تصريح له، أن العميد لم يتلق أي اتصال من عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم أو أي من الأعضاء.

فرج عامر: تولي حسام حسن تدريب المنتخب يضعنا في مشكلة

لافتا إلى أن هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام حسن بإدارة المنتخب المصري، ولا أحد يدرك ما تخبئه الساعات القلية القادمة.

كانت أنباء تواردت عن تولي حسام حسن مسئولية تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم ومعه شقيقه بالجهاز الفني.


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