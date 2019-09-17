» «حمدوك» يُجيب: السودان مع مصر والسعودية أم قطر؟

17 سبتمبر 2019 - 06:41 م

كشف عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان، عن مصير علاقات بلاده مع دول مقاطعة قطر أم الدوحة.

جاء هذا فى إجابة له خلال حوار مع صحيفة إندبندنت عربية، والتي قال فيها إن «موالاة السودان فقط لمن يخدم مصالحه».

وتحدث «حمدوك» عن رفضه منصب وزير المالية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، قائلا «حقيقة جئت إلى هذا الموقع بناء على رغبة الشعب السوداني، نزولاً عند رغبة شعبي، جئت كي ننجز معاً ما يمكن إنجازه لتحقيق أولويات هذه الثورة العظيمة، لم تكن مسألة انتظار فرص، بل تكليف».

أما عن موالاة الحكومة السودانية الجديدة، قال حمدوك: «نحن أعلنّا منذ اليوم الأول، وهذه واحدة من أولوياتنا العشرة للفترة الانتقالية، أننا سنسعى جاهدين لبناء سياسة خارجية متوازنة تبتعد عن المحاور».

وتابع «تخلق رؤى تهتدي أولاً وثانياً وثالثاً وأخيراً بصالح السودان فقط».

ومضى «نحن نطمح إلى علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعلى المشاركة مع كل القوى المحبة للسلام والتقدم لصالح شعبنا، ونعود إلى السياسة السودانية وإلى عصرها الذي كان قائماً على هذا التوجه».

وقال «حمدوك» إن بلاده تأمل في أن تعود السودان إلى "العصر الذهبي" في توازن العلاقات الخارجية.

وأوضح قائلا «أنت تعلم أن السودان عندما استقل عام 1956، كان يمكنه الدخول إلى عدد كبير من المحاور، وعلى رأسها الكومنولث البريطاني، نحن اخترنا أن لا ندخل، مع أننا مؤهلين لذلك، إذ كنّا تحت الاستعمار البريطاني، نحن نود أن نعود بالسودان إلى ذلك العصر الذهبي، بسياسة متوازنة تحفظ هذا التوازن. هذه هي بوصلتنا التي ستقود السياسة الخارجية».