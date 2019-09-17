محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

17 سبتمبر 2019 - 06:49 م

بدأت اليوم في تركيا وقائع محاكمة “عدنان اوكتار” أو كما يطلق على نفسه الداعية الإسلامي في وقائع واتهامات وصلت إلى أكثر من 30 تهمة أبرزها استغلال الأطفال جنسياً والاعتداء الجنسي والابتزاز والتجسس السياسي والعسكري.

وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على “أوكتار” بصحبة 226 من أتباعه من الرجال والنساء في يوليو من عام 2018، واعترف بعد القبض عليه أنه كان يستخدم الفتيات اللاتي كُن يظهرن معه في برنامجه التلفزيوني لابتزاز شخصيات تركية وأجنبية ذات نفوذ.

وقدم أوكتار على مدار سنوات برنامجاً تلفزيوني كان يظهر فيه بصحبة فتيات إغراء اعتاد أن يطلق عليهن اسم “القطط” ، وكان يشرح خلاله تعاليم الدين الإسلامي وقيم التسامح حتى اتُخذ قراراً بوقف بث برنامجه.

واعترفت بعض الفتيات المقربين من أوكتار عليه بعد توقيفه فقالت إحداهن وتُدعى غولغون غوكتان، أنها كانت تتلقى لكمات من أوكتار، بسبب فشلها في بعض الأحيان في تجهيز مياه الشرب الخاصة به، حيث كان يطلب أن تكون المياه في حدود 20 درجة مئوية، وأن يتم تسخينها لمدة 7 دقائق.

وقالت أخرى وتدعى، سيلدا إنال، أن أوكتار أجبرها في يومٍ من الأيام على ارتداء زي الخادمة وهو ماوصفته بالإهانة، فيما اعترفت فتاة أنه كان يهتم بشكلٍ كبير بمسألة درجات الحرارة حيث كان يأمر بعض فتياته برفع درجة حرارة سريره باستخدام مجففات الشعر قبل النوم.

وخصص أوكتار دائماً مجموعة من الفتيات اللواتي تساعدنه بشكل يوم على ارتداء الجوارب بالإضافة إلى 5 فتيات أخريات كُن مخصصات للتدليك اليومي لجسده.