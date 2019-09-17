وديًا.. بتروجت تتعادل إيجابيًا مع بني سويف

17 سبتمبر 2019 - 07:53 م

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة بتروجت مع بنى سويف، فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن استعدادات الفريقين لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه فى السابع من أكتوبر المقبل.

أحرز هدفى بتروجت خالد عبد الرازق ومحمود عماد، وقد أشرك محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لرؤيتهم على الطبيعة .

ويحاول محمد عودة تثبيت التشكيل فى الوقت الحالى فى ظل سعى الإدارة للمنافسة على الصعود بدورى القسم الثانى .

كان فريق بتروجت قد تعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم حسين حمدى مهاجم الزمالك ومصر المقاصة الأسبق، وأحمد رؤوف مهاجم الأهلى وإنبى الأسبق، وخالد عبد الرازق مدافع النجوم أف سى وثلاثى كوكاكولا احمد الحسينى وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن .