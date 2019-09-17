» إطلاق نار داخل محكمة شرعية بمكة المكرمة

17 سبتمبر 2019 - 07:56 م

شهدت المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء إطلاق نار ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية فإن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة 10:39 صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل نجم عنه حالة إصابة.

وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.

وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.

وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.