» «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند

17 سبتمبر 2019 - 07:59 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند، في أولى جولات الفريقين، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم.

وجاء تشكيل البلوجرانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجين.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه- كليموه لينجليت- جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس- أرثر ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان- لويس سواريز- أنسو فاتي.