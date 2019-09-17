  • الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
صلاح ونابولي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونابولي بدوري الأبطال

الملك سلمان وولي العهد

غير متوقعة.. بشرى سارة من الملك سلمان وولي العهد

أرشيفية

عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

اجتماع الرئيس

توجيه جديد من «السيسي» للحكومة بشأن «التعليم» و«الصحة»

الملك سلمان

الملك سلمان غاضب ويصدر أمرين ملكيين جديدين

عدنان اوكتار

محاكمة داعية تركي في 30 واقعة جنسية..تفاصيل صادمة

سعر الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

ياسمين البشبيشي

نجوم «السوشيال ميديا».. للشعبية فوائد أخرى

حسام حسن

حقيقة اقتراب حسام حسن من قيادة منتخب مصر

بومبيو

تحرك أمريكي عاجل للرد على هجمات «أرامكو»

خطر الإبادة يهدد 600 ألف مسلم فى هذه الدولة

عرب وعالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وكالات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

صور تكشف تورط هذه الدولة في هجمات «أرامكو»

#

70 ألف شخص بلغوا 100 عام.. في هذه الدولة

#

بيان عاجل من 4 دول عربية يهاجم هذه الدولة

#

بن سلمان يحرم 600 ألف سعودي من السفر

الإبادة الجماعية

ميانمار

أراكان

تقرير أممي

خطر الابادة

يواجه 600 ألف مسلم في ميانمار خطر الإبادة الجماعية، وفق تقرير فريق التحقيق الأممي في أعمال العنف بإقليم أراكان اليوم الثلاثاء.

وقدم التقرير رئيس الفريق مرزوقي داروسمان، أمام الجلسة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، حول "أوضاع المسلمين في إقليم أراكان بميانمار".

وأضاف داروسمان، أن "ما مجموعه 600 ألف مسلم في ميانمار، منهم 120 ألفا يعيشون في معسكرات بمقاطعة أراكان، ما زالوا يواجهون خطر الإبادة".

وأشار المسؤول الأممي في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا، إلى أن "سياسات الاضطهاد ضد المسلمين في ميانمار لا تزال مستمرة".

ولفت إلى أن ميانمار "تمارس الاضطهاد المنهجي والمنظم ضد مسلمي أراكان"، وأن أعمال العنف التي ارتكبتها الحكومة ضدهم "تم تنفيذها بهدف الإبادة الجماعية".

وأوضح أن ميانمار لم تف بالتزاماتها إزاء منع الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقات الدولية، وأن خطر تكرار تعرض المسلمين هناك لها لا يزال قائما.

ودعا داروسمان المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على حكومة ميانمار.

واعتبر أنه لا وجود لإرادة سياسية لدى مجلس الأمن، لتعبئة المجتمع الدولي من أجل وضع حد للانتهاكات التي تمارسها ميانمار ضد مسلميها.

والإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في ميانمار، وجود أدلة جديدة تؤكد أن أعمال العنف الممارسة من قبل حكومة ميانمار تجاه مسلمي أراكان، جرت "بنية الإبادة الجماعية".

وأوضحت أن مسلمي أراكان، تعرضوا في سبتمبر 2018 لـ 4 ممارسات من أصل 5 تندرج في إطار الإبادة الجماعية.

وبيّنت أن الروهنجا ما زالوا عرضة لكثير من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة والجيش من قبيل القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي، والتعذيب والتهجير وبقية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تضمنها تقرير البعثة لعام 2018.

ولفت إلى أن الحكومة الميانمارية التي لا تبذل جهدا لمنع الإبادة، ولا تقوم بالتحقيق والمحاسبة، وتتحمل مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية حيال مسلمي أراكان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سر تواجد المدير التنفيذي لـ«بيراميدز» بالنادي الأهلي
» الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف
» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»
» خطر الإبادة يهدد 600 ألف مسلم فى هذه الدولة
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نابولي
» إطلاق نار داخل محكمة شرعية بمكة المكرمة
» «فالفيردي» يعلن تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند
» بالأسماء.. اعتماد الجزء الثاني للحركة القضائية الجديدة
» نجم الأهلي يرزق بمولوده الأول «زين»
» «أحلام» تتهرب من الإجابة على هذا السؤال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية