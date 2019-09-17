» عقب تعرضها لهجوم.. تعليق هام من السعودية عن طرح «أرامكو»

17 سبتمبر 2019 - 08:19 م

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عودة إنتاج أرامكو لسابق عهده، معلقًا على خطط طرح الشركة الضخمة.

جاء هذا فى مؤتمر صحفي في جدة اليوم الثلاثاء حيث قال إن «إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو».

وتابع وزير الطاقة السعودي، أن أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر، موضحاً أن «آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي».

وأكد أن شركة أرامكو السعودية «سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يومياً نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً نهاية نوفمبر المقبل».

وكانت مصادر مطلعة قالت إن شركة أرامكو السعودية سمحت للموظفين بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم.

وتعد مصفاة بقيق واحدة من أهم مصافي العالم، وتلعب دورا رئيسيا في سوق وقطاع النفط، حيث تنتج 5% من الإنتاج العالمي بحدود 100 مليون برميل، وتعالج بين 6 و7 ملايين برميل للتصدير عبر 3 أنابيب من رأس تنورة والبحرين وينبع من الغاز والنفط الخام.