«أبو الغيط» يكشف عن مشاورات سرية بشأن سد النهضة

17 سبتمبر 2019 - 09:05 م

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن جلسات سرية عُقدت بالجامعة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين، بالقصر الجمهوري السوداني ليوم الثلاثاء.

وأكد أبو الغيط أن الدول العربية، تؤيد الرؤية المصرية والسودانية لحل المسائل الفنية المتعلقة ببناء السد، بما يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال إنه «أثناء اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية، يوم 10 سبتمبر الجاري، وفي إطار مشاورات مغلقة وقاصرة على وزراء ورؤساء الوفود فقط، طرح وزير خارجية مصر موقف برؤية الجانب المصري، معبرا أن الجانب الآخر - في إشارة لإثيوبيا - بإحساس مصر أن الجانب الآخر لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأن الطرف الآخر يأخذ موقفا متشددا"، مضيفا، بأن "وزير الخارجية المصري، ينوي رفع تقرير لوزراء الخارجية العرب».

وأوضح «أبو الغيط» أنه "لاحظ بأن كافة وزراء الدول العربية، تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية والسودانية، باعتبارهما دولتي المصب"، لافتا إلى أن "وزراء خارجية الدول العربية خلال الاجتماع المغلق "طالبوا الجانب الإثيوبي بالتسلح بقدر من المرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة".

وأكد أبو الغيط أن "الأمة العربية من الواضح أنها تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهما المشروعة".

ويزور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، العاصمة السودانية الخرطوم، وقد التقى بوزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.