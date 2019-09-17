مفاجأة.. ليفربول يسقط أمام نابولي بثنائية بـ"الشامبيونزليج"

17 سبتمبر 2019 - 11:32 م

افتتح ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مشواره في المسابقة بالخسارة أمام نابولي الإيطالي صفر / 2 يوم الثلاثاء، في مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة والتي شهدت اكتساح ريد بول سالزبورج النمساوي لضيفه جينك البلجيكي 6 /2 .



وسجل البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يضيف الإسباني فيرناندو يورينتي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.



وأصبح ليفربول أول حامل لقب يتلقى خسارة في أول مبارياته في الموسم التالي لفوزه بالبطولة، وذلك منذ ميلان الإيطالي في موسم 1994-1995 حينما افتتح موسمه وهو حامل اللقب بالخسارة أمام آياكس الهولندي صفر /2 .



وفي المباراة الثانية، تقمص النرويجي إيرلنج براوت هالاند دور البطل في فوز فريقه ريد بول سالزبورج النمساوي على جينك البلجيكي 6 /2 .



وسجل هالاند / 19 عاماً / ثلاثة أهداف لفريقه في الدقائق الثانية و 34 45، فيما تكفل زملاءه هوانج هي تشان ودومينك سزوبوسزلاي وأندرياس أولمر بتسجيل باقي الأهداف في الدقائق 36 والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و66 على الترتيب.

