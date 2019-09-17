» برشلونة ينجو من فخ دورتموند في دوري الأبطال

17 سبتمبر 2019 - 11:34 م

انتزع برشلونة نقطة ثمينة من مضيفه بوروسيا دورتموند بعد أن تعادلا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل إنتر ميلان مع سلافيا براغ 1/1.



وأهدر ماركو ريوس ركلة جزاء لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 57.



وحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية.



وفي المباراة الثانية، استهل فريق إنتر ميلان الإيطالي حملته في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1 / 1.



وتقدم سلافيا براغ بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64 وتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة.



وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وفرض فريق سلافيا براغ سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق إنتر ميلان الذي اضطر للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.



وجاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة السابعة عندما سدد نيكولاي ستانسيو الكرة من ركلة حرة من الجانب الأيسر على حدود منطقة جزاء إنتر ميلان لكن سمير هاندانوفيتش حارس المرمى تألق وتصدى للكرة.



ورد إنتر ميلان في الدقيقة 12 عندما لعبت الكرة من ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء سلافيا براغ ليقابلها ستيفان دي فري بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.



وأعطت هذه الفرصة الثقة للاعبي إنتر ميلان الذين بدأوا في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، وشن هجمات متتالية على مرمى سلافيا براغ في محاولة لمجاراة لاعبي الفريق المنافس.



وفي الدقيقة 16 وصلت الكرة إلى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، على حدود منطقة جزاء سلافيا براغ ليدخل بها إلى داخل المنطقة من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية زاحفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أوندريج كولار.



وأهدر لوكاكو فرصة تسجيل هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة 21 عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها لوكاكو بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكن كرته علت العارضة.



وأنقذ كولار، حارس سلافيا براغ، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 23 عندما لعبت الكرة من ركلة حرة من الناحية اليسرى من خارج منطقة الجزاء ليرتقى إليها دانيلو دي أمبروزيو وقابلها بضربة رأس قوية لكن الحارس تألق وتصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع.



وفي الدقيقة 30 كاد سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان أن يكلف فريقه هدفا عندما تبطأ في تمرير الكرة ليضغط عليه بيتر أولاينكا الذي كاد أن يقطع الكرة لولا ارتكابه خطأ في حق الحارس.



ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين لكنهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.



وجاءت بداية الشوط الثاني نارية، وكاد أن يفتتح إنتر ميلان التسجيل عندما مرر ستيفانو سينسي كرة عرضية داخل منطقة جزاء سلافيا براغ تصدى لها كولار لترتد إلى لاوتارو مارتينيز الذي سدد كرة قوية نحو الشبام إلا أن كولار تألق وتصدى لها.



واستمرت بعدها محاولات انتر ميلان الهجومية لتسجيل هدف التقدم ، في الوقت نفسه حاول سلافيا براغ مجاراة منافسه في الجانب الهجومي، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة لينحصر اللعب في وسط الملعب.



وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 64 والتي شهدت تسجيل لافيا براغ هدف التقدم عندما توغل بيتر أولاينكا بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها جاروسلاف زيليني بتسديدة أرضية قوية تصدى لها هاندانوفيتش لترتد إلى أولاينكا الذي وضعها إلى داخل المرمى, واضطر الحكم للرجوع لتقنية حكم الفيديو للتأكد من صحة الهدف وعدم تسلل أولاينكا.



وكاد نيكولاي ستانسيو أن يضاعف النتيجة لفريق سبارتا براغ في الدقيقة 66 عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الايمن للحارس هاندانوفيتش بسنتيميترات قليلة,



واستمرت محاولات سبارتا براغ الهجومية وسط حالة من الارتباك الشديد للاعبي إنتر ميلان، قبل أن ينتفض فريق إنتر ميلان ويفرض سيطرته على مجريات اللعب مما أجبر لاعبو سبارتا براغ للتراجع لوسط ملعبهم للحفاظ على نظافة شباكهم والاعتماد على الهجمات المرتدة.



ورغم المحاولات المستمرة إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 84 والتي كادت أن تشهد تسجيل إنتر ميلان لهدف التعادل عندما تهيأت الكرة أمام دانيلو دي أمبروزيو على حدود منطقة جزاء سلافيا براغ ليسدد كرة أرضية زاحفة لكن الحارس كولاري تألق وتصدى للكرة.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء سجل إنتر ميلان هدف التعادل عندما سدد ستيفانو سينسي كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة قبل أن ترتد إلى نيكولو باريلا الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى.









