"غانتس" يتقدم على "نتنياهو" في "عينات تلفزيونية

17 سبتمبر 2019 - 10:30 م

تقدم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، برئاسة بيني غانتس، على حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب نتائج عينات انتخابية لقناتين تلفزيونيتين إسرائيليتين، وتعادلا بحسب عينة قناة ثالثة.



فوفقا للقناة الإسرائيلية 13، فقد حصل "الليكود" على 31 مقعدا فيما حصل على 32 مقعدا وفقا للقناة 12، بينما حصل على 32 مقعدا وفقا للقناة 11.

أما حزب "أزرق أبيض"، فقد حصل على 33 مقعدا وفقا للقناة 13 فيما حصل على 34 وفقا للقناة 12؛ أما القناة 11 فقد أشارت إلى حصوله إلى 32 مقعدا.

ولكن أيا من كتلتي اليمين أو الوسط، لم تستطيعا الحصول على 61 مقعدا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

فوفقا للقناة 13، فقد حصل اليمين (بدون حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان) على 54 مقعدا مقابل 58 مقعدا لأحزاب الوسط والعرب، بينما حصل حزب ليبرمان على 8 مقاعد.

أما حسب القناة 12 فقد حصل اليمين على 57 مقعدا، فيما حصل ليبرمان على 8 مقاعد وحصلت أحزاب الوسط والعرب على 55 مقعدا.

واستنادا إلى القناة 11 فحصل اليمين على 58 مقعدا فيما حصل "إسرائيل بيتنا" على 11 مقعدا وأحزاب الوسط والعرب على 54 مقعدا.