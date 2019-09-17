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ترامب: لا أفضّل لقاء روحاني بعد هذا الأمر

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يفضل عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.
جاء ذلك بعد ساعات من استبعاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عقد لقاء مع ترامب.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية ردا على سؤال عما إذا كانت إمكانية عقد لقاء مع روحاني لا تزال مطروحة: "لا أستبعد أي شيء، لكنني أفضّل ألا ألتقي به".
وتصاعدت التكهنات في الأسابيع القلائل الماضية بأن ترامب قد يلتقي روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
لكن يبدو أن ذلك قد توقف عندما قال خامنئي إنه لن تكون هناك محادثات مع الولايات المتحدة على أي مستوى، وذلك بعد أن بلغ توتر العلاقات بين الجانبين منعطفا جديدا إثر وضع واشنطن اللوم على طهران في الهجمات على منشآت نفط سعودية.
والسبت اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بتنفيذ ضربات جوية بطائرات بدون طيار على منشأتين رئيسيتين للنفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.
وقال بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": "تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية".
والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.
ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير. -

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