عبدالمنعم سعيد يكشف معلومة هامة بشأن إيرادات قناة السويس

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالمنعم سعيد، أن إيرادات قناة السويس زادت بقيمة 600 مليون دولار.



وأضاف سعيد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «قناة السويس جاءت في وقت قياسي، حينما تزايدت نسبة الاحتباس الحراري، وبدأ القطب الشمالي في الانصهار»، متابعا: «مشروع قناة السويس لم يعد مجرد مشروع لمرور السفن، وإنما يرتبط بالصناعات والاستثمارات في منطقة القناة».

